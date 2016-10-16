« الجهاد الإسلامي » تواصل استعداداتها لمهرجان (الجهاد .. ميلادنا المتجدد)

تواصل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استعداداتها لإحياء انطلاقتها الجهادية التاسعة والعشرين؛ حيث قررت إقامة مهرجانٍ مركزي في قطاع غزة بهذه المناسبة، في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وقال عضو اللجنة التحضيرية العامة للمهرجان محمد الحرازين،:« إن الاستعدادات تسير على قدم وساق لإنجاح الفعالية الجماهيرية »، مضيفًا « أن كافة أطر الحركة تشارك في العمل من أجل استنهاض العزائم والطاقات، التي تحييها في نفوسنا هذه المناسبة الخالدة ».

وأوضح أن مهرجان (الجهاد .. ميلادنا المتجدد) سيكون مختلفًا ومميزًا من حيث الحشد، والرسالة، والترتيبات المعمول بها، لافتًا إلى أن كافة لجان الحركة العامة والفرعية لها دورها الذي تعرفه جيدًا لإنجاح الحدث الكبير.

وأشار الحرازين، إلى أن هناك فعاليات عدة ستشهدها كافة مدن ومناطق قطاع غزة، على مدار الأسبوع الجاري، في إطار التحشيد للمهرجان المركزي، مبينًا أن منها مسيرات محمولة، وأخرى تتعلق بنشطاء الإعلام الحديث .. إلخ.

ونوه القيادي بالحركة إلى أن المهرجان سيكتسب قيمةً وطنية كبيرة، خاصةً وأن التركيز في الدعوات له سيكون على عوائل الشهداء والأسرى، وقيادات الفصائل الوطنية والإسلامية، وقادة الرأي والفكر، والشخصيات المجتمعية فالمناسبة كبيرة، وهي لا تخص « الجهاد الإسلامي » وحده بل تتعداه لتشمل كافة قوى المقاومة الحيّة، على هذه الأرض المباركة.