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بعد مغادرة 783 مواطناً بالامس

فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 05:51 - 16 أكتوبر 2016
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من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الاحد , معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي بعد ان فتحته بالأمس استثنائياً , وسمحت بمغادرة ثمان حافلات تقل 783 مسافراً في اليوم الأول من فتحه استثنائياً.

وذكرت هيئة المعابر والحدود، في تصريح مقتضب أن الحافلات الثمانية تضم حافلة واحدة جوازات مصرية (100 مسافر) وأربع حافلات من كشوفات وزارة الداخلية وتضم (491 مسافراً) وحافلتي تنسيقات مصرية (120 مسافراً).

كما تضم الحافلة الثامنة (61) شخصية سياسية وإعلامية وأكاديمية للمشاركة في مؤتمر بالقاهرة، إلى جانب مغادرة عدد من سيارات الإسعاف تقل (11) من المرضى والجرحى، في حين ما زالت حركة وصول العالقين من الجانب المصري مستمرة حيث وصلت عدة حافلات.

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