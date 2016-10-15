صور: « نور المعرفة » تفتتح مركز فلسطين الصحي

نظمت جمعية نور المعرفة بالنصيرات احتفالاً متواضعاً بمناسبة افتتاح مركز فلسطين الصحي التابع لها بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ولفيف من وجهاء ومخاتير المخيم إلى جانب نخبة من الأطباء والعاملين بالمجال الصحي.

ويأتي هذا الافتتاح ليضيف إنجازا جديدا إلى سلسلة إنجازات الجمعية التي تهدف من ورائها إلى التخفيف عن كاهل شعبنا الفلسطيني في المخيم

وفي كلمة له رحب الأستاذ عبد الجليل غراب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية بالحضور ثم استعرض اجازات الجمعية الأخيرة مؤكدا على أهمية مثل هذا المركز الصحي لأبناء شعبنا. كما أكد في كلمته على وقوف الجمعية إلى جانب أهلنا في شتى المجالات ومنها الصحية ذاكراً أن رسوم هذا المركز تناسب أبناء شعبنا ولا تسعى الجمعية من ورائه إلى ربح بل تسعى لتقديم خدمة متميزة لهم

وفي كلمة لقادة المجتمع المحلي أشاد الأستاذ أسامة أبو حزين بدور نور المعرفة في خدمة المجتمع حيث أصبحت نور المعرفة رقماً كبيراً في تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني

كما دعا في كلمته إلى تقديم المساعدة اللازمة للجمعية لتبقى رائدة في العمل الخيري

وفي نهاية الاحتفال شارك الوجهاء وقادة العمل المجتمعي ولفيف من أهل المخيم في افتتاح المركز معبرين عن سعادتهم الغامرة بافتتاح هذا المركز. الذي يضم عيادات الأسنان والنساء والولادة والعظام إلى جانب مختبر مجهز بأحدث الأجهزة المخبرية.

















