الجهاد الإسلامي:شعبنا تعود على خذلان المنظمات الدولية ومجاملتها للاحتلال

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم السبت ,ان الشعب الفلسطيني تعود على خذلان المنظمات الدولية ومجاملتها للكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني الثابت والشرعي في كل ذرة من تراب فلسطين .

وتأتي تصريحات شهاب رداً على اقوال المديرة العامة لليونسكو ايرينا« بوكوفا » التي حاولت من خلاله مجاملة الاحتلال والتخفيف من وطأة قرار التصويت من منظمة اليونسكو لصالح الفلسطينيين بما يخص المسجد الأقصى.

و قال ان وجود الاحتلال على ارض فلسطين باطل وسنستمر في مقاومته حتى يندحر على كل شبر من ارض فلسطين المباركة .

وكانت بوكوفا، قالت أن مدينة القدس القديمة هي مدينة مقدّسة للديانات السماوية الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلامية، مشيرة إلى أنه بفضل هذه التعددية والتعايش الديني والثقافي المشترك، تم إدراج المدينة في قائمة التراث العالمي لليونسكو.