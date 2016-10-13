فتح: قرار « اليونسكو » انتصار لشعبنا وللمرابطين في القدس

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح »، اليوم الخميس، إن القرار الذي تم تبنيه من قبل لجنة المدراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » هو انتصار هام لشعبنا وللمرابطين في القدس والأقصى ولقيادتنا الوطنية.

وأثنى القواسمي في بيان صحفي، على هذا القرار بما تضمنه من نفي مطلق لوجود أية علاقة تاريخية يهودية بمدينة القدس عموما وبالمسجد الأقصى خصوصا.

وقال: إن الأهمية الأولى لهذا القرار تكمن في مضمونه، والذي ينفي بصراحة مطلقه اية علاقة تاريخية لليهود في القدس بأكملها، وفي المسجد الاقصى على وجه الخصوص، وينفي قطعيا الرواية الاسرائيلية المزعومة، فيما تكمن أهميته الثانية في توقيته، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة التهويد والاقتحامات للمسجد الاقصى وباحاته وعمليات الاعتداءات والهدم والتهويد المستعرة.

وتابع القواسمي، « إن هذا القرار الهام والاستراتيجي لم يكن ليصدر لولا الجهود السياسية والديبلوماسية الحثيثة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية المسؤولة التي يكرسها الرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح، ولولا وقوف الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم مع فلسطين وحقوق شعبها الراسخة والثابتة ».