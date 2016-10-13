الافرج عن (14) أسيرا لدى الاحتلال بشرط الإبعاد عن الأقصى

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، أنه جرى توثيق لـ(22) حالة اعتقال في محافظتي القدس وبيت لحم، بينهم شقيق الشهيد علي شيوخي، وأبناء الشهيد مصباح ابو صبيح.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن (17) حالة اعتقال وثقت في القدس، أُفرج عن غالبيتهم لاحقاً وهم: جهاد قوس، حمزة حجازي، بسام حجازي، وليد تفاحة، محمد تفاحة، أنس تفاحة، محمود مونس، وراغب ابو سنينة، محمود سليم، منصور سليم، مؤمن حشيمة، أحمد مهلوس، محمود البيومي، ويزن الباسطي وجميعهم من البلدة القديمة، وقد تم الإفراج عنهم بشرط الإبعاد عن الأقصى، فيما أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال كل من: محمد شيوخي وهو شقيق الشهيد علي شيوخي، إضافة إلى أبناء الشهيد مصباح ابو صبيح، وهما: صبيح، وعز الدين.

كذلك جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدتي نحالين وتقوع قضاء محافظة بيت لحم وهم: محمد رزق محمود نجاجرة (16 عاماً)، محمد قاسم عبد الرحمن شكارنة (14 عاماً)، معاذ علي داود شكارنة (18 عاماً)، علاوة على إبراهيم نايف ابو مفرح، وتركي محمد رجا صبّاح.