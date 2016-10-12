ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

ضبط كميات من الطحين الفاسد بأحد الشاليهات بالمحافظة الوسطى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:08 - 12 أكتوبر 2016
مشاركة

ضبط اليوم الأربعاء، كمية طحين غير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر بـ 24 طن مخزنة في أحد الشاليهات بمخيم  النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت دائرة التفتيش الصحي- الطب الوقائي، إن عملية الضبط استغرقت أكثر من عشرة أيام  في مهمات معقدة، حيث أن كمية الطحين سيئة جدًا تعود لأحد أصحاب مخابز المحافظة الوسطى.

وأوضحت أن بعد فحص الكمية ظاهريا وأيضا أخذ عينات لمختبر الصحة وفحصها تبين عدم صلاحية الطحين للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أنها حقنت شوالات الطحين بمحلول من صبغة الطعام، ومن ثم تحويلها لأعلاف حيوانات في عدة مزارع للمواشي.

متعلقات