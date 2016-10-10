ديمبلي يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم بوروسيا دورتموند الألماني عن رغبته في اللعب يوما ما لفريق برشلونة الإسباني، رغم رفضه في وقت سابق عرض للانضمام للعملاق الكتالوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة « موندو ديبورتيفو » الإسبانية، قال ديمبلي إنه رفض الانضمام لبطل الليجا الصيف الماضي كونه مازال في حاجة للتطور وأيضا لانعدام فرص مشاركته كأساسي في ظل وجود الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز، إلا أنه شدد على أنه يوما ما سيكون ضمن صفوف الفريق.

وكان صاحب الـ 19 عاما محط اهتمام كبير من جانب مسؤولي برشلونة، لدرجة وصلت إلى إرسال مندوب أكثر من مرة لمتابعته قبل أن يقرر لويس إنريكي المدير الفني للبلوجرانا ضم باكو ألكاسير من فالنسيا.

ويبدو أن برشلونة يرغب من جديد في ضم اللاعب الذي انضم لصفوف بوروسيا دورتموند مقابل ثمانية ملايين يورو، مع العلم أن عقده ينتهي مع أسود الفستيفال بحلول صيف 2021.

يذكر أن بوروسيا دورتموند يمتلك لاعبا أخرا أعلن عن رغبته في الانتقال لليجا، ولكن إلى ريال مدريد، وهو المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.