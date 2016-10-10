رغم تهديد الحكومة.. غدا إضراب في المدارس

تشهد مدارس الضفة المحتلة، غداً الثلاثاء، اضراباً شاملاً عن العملية التعليمية.

وقال صامد صنوبر المتحدث باسم حراك المعليمن، ، إن مدارس الضفة غداً ستشهد اضراباً عن التعليم، مع تواجد المعلمين في المدارس حتى انتهاء الدوام.

وأوضح صنوبر إن هذا الاضراب يشمل غداً الثلاثاء فقط، وجاء كخطوة احتجاجية على قيام وزارة التربية والتعليم بإرسال التنبيهات لألاف المعلمين الذين شاركوا في الاضراب الجزئي الذي قام به الحراك في الثاني والعشرين من أيلول الماضي، واحتجاج على سياسة أجهزة الأمن الفلسطينية المتمثلة باستدعاءات وضغوطات أمنية والتي كان آخرها اعتقال 18 مواطناً من قيادة حراك المعلمين الموحد في الأول من تشرين أول/ أكتوبر في رام الله، والتفاف الحكومة على بعض ما جرى الاتفاق عليه في الاضراب الشامل الماضي.

وأضاف أنهم سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية ولن تكسر اية سياسيات أمنية حراكهم ومطالبهم.

وكان وكيل وزارة العمل ناصر قطامي قال ، إن الحكومة ممثلة برئيس الوزراء رامي الحمدالله أوفت بما عليها من التزامات تجاه المعلمين، مما يعني أنه لا يوجد أي موجبات تستدعي إضراب المعلمين.

وأضاف قطامي أنه حسب القوانين فإن الجهة التي تدعو للإضراب تتولى دفع أجور المضربين، ويجب أن يكون الإضراب في مكان العمل ولا يضر بالمسيرة التعليمية.

المصدر: وكالة وطن للانباء