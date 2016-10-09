الاحتلال يفرج عن الاسير المجاهد عبيدة أبو حسين

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد؛ أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير المجاهد عبيدة محمود توفيق أبو حسين (32 عاماً) وذلك بعد انتهاء محكوميته البالغة أربعة عشر عاما.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر عبيدة أبو حسين بتاريخ 10/10/2002م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر عبيدة أبو حسين ولد بتاريخ 20/12/1984م؛ وهو من بلدة صرة قضاء نابلس شمال الضفة المحتلة؛ وكان الأسير المحرر أبو حسين قد عقد قرانه قبل عام تقريبا.