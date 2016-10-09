اسرائيل تطلق اسم شمعون بيريز على المفاعل النووي الاسرائيلي

أصدر مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانا الاحد، جاء فيه، ان السلطات الاسرائيلية أطلقت اسم شمعون بيريز على المفاعل النووي في اسرائيل، خصوصا ان بيريز كان يعرف بانه « أب » القوة النووية الاسرائيلية.

وجاء في البيان « ان مركز ديمونا النووي سيتغير اسمه ليصبح شمعون بيريز، الذي عمل كثيرا لاقامة هذا المركز المهم جدا لامن اسرائيل ».

واعلم نتنياهو الحكومة الاسرائيلية بقراره خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية الاحد.

وكان بيريز توفي في الثامن والعشرين من ايلول/سبتمبر عن 93 عاما.

ومنذ الخمسينات لعب دورا أساسيا في تطوير القدرات النووية الاسرائيلية، خصوصا عبر عقد اتفاقية سرية مع فرنسا أدت الى بناء مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب في جنوب البلاد والذي بدأ العمل عام 1962.

وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، الا انها تتجنب نفي او تأكيد امتلاكها للسلاح النووي.