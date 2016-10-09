موراي يحقق لقبه الـ 40 ويتوج بطلا لدورة بكين

واصل البريطاني اندي موراي المصنف أول نتائجه الرائعة هذا الموسم، وتوج بطلا لدورة بكين الدولية للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 10 ملايين دولار للرجال والسيدات.

وفاز موراي في المباراة النهائية، الأحد، على البلغاري غريغور ديميتروف 6-4 و7-6 (7-2)، رافعا رصيده إلى 40 لقبا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مؤكدا تفوقه على منافسه بواقع 8 انتصارات في 11 مواجهة.

وهو النهائي التاسع لموراي في 2016، توج خلاله بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثانية بعد 2013، واحتفظ بالذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو، فضلا عن حلوله وصيفا في بطولتي أستراليا المفتوحة، ورولان غاروس الفرنسية.

وفشل ديميتروف (25 عاما) في إحراز لقبه الأول منذ تتويجه على الملاعب العشبية في دورة كوينز البريطانية في لندن في يونيو 2014، الخامس في مسيرته.