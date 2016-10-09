إصابة 7 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في مواجهات بلدة الرام

أصيب 7 فلسطينيين وجنديين إسرائيليين بجراح مختلفة اليوم الأحد، إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وانسحبت قوات الاحتلال من البلدة مساء الأحد، بعد أن عاثت خراباً ودماراً في منزل الشهيد مصباح صبيح منفذ عملية إطلاق النار في ح الشيخ جراح بالقدس والتي أدت لمقتل « إسرائيليين » اثنين وإصابة 5 أخرين بجراح مختلفة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام للبلدة والد الشهيد مصباح أبو صبيح للتحقيق في عملية نجله البطولية.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد أبو صبيح وقامت بتفتيشه والتنكيل بعائلته، قبل أن تطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين تجمهروا في المنطقة ورشقوهم بالحجارة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تعامل طواقمه مع 7 إصابات منهم من أُصيب بـ« المطاط والاختناق » وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بينما أصيب الزميل مجدي اشتية بالرصاص المطاطي خلال انسحاب قوات الاحتلال من بلدة الرام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية الانسحاب إصابة اثنين من جنوده بجراح متوسطة إثر رشقهم بالحجارة خلال اقتحام منزل الشهيد أبو صبيح.