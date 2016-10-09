وزير الأمن الداخلي « الإسرائيلي » يتهم الفيسبوك بتنفيذ عملية الشيخ جراح

قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان اليوم الأحد، أن عملية إطلاق النار في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لم يسبقها إنذار ساخن.

وحسب موقع عنيان المركزي، تابع أرادان: لكنا علمنا بأنه في أعقاب ارتفاع نسبة التحريض ضد « إسرائيل » ستقع عمليات وعلى ضوء العملية تم تعزيز قوات الشرطة وحرس الحدود في القدس، وإن اقتضت الضرورة سيتم الدفع بمزيد من أفراد الشرطة وخاصة بسبب اقتراب الأعياد اليهودية.

واتهم أرادن الفيسبوك بخلق قاعدة للتحريض، مضيفاً أن إدارة الفيسبوك أعاد حسابات عناصر حماس التي طالبت « إسرائيل » إدارة الفيسبوك إغلاقها .

وقد لاقت ادعاءات أردان الاستهزاء حيث أن منفذ العملية مصباح أبو صبيح لا يوجد له حساب على الفيسبوك.