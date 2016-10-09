محادثة هاتفية بين نتنياهو وكيري بشأن التصعيد الاستيطاني

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أجرى نهاية الأسبوع الماضي اتصالاً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وذلك على أثر التوتر في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، حول استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة إن نتنياهو أبلغ كيري، أن البناء المقرر في مستوطنة « شفوت راحيل » يهدف إلى إيجاد حل بديل لسكان البؤرة الاسيتطانية « عمونا ». وأوضحت أن ذلك يأتي على ضوء قرار المحكمة الإسرائيلية، الذي ينص على هدم بيوت ونقل البؤرة الاستيطانية في عمونا، لأنها تقوم على أراض بملكية خاصة لفلسطينيين من قرى الطيبة ويلواد ويبرود.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية، بداية نقل هذه البؤرة الاستيطانية إلى تلال مجاورة على أراض ادعى الاحتلال أنها « متروكة »، لكن الفلسطينيين من قرى يبرود والطيبة ويلواد قدموا إثباتات لملكيتهم للأراضي. ويطالب المستوطنون بسن قانون يتيح شرعنة البؤر الاستيطانية وعدم إخلائها.