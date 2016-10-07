احتجاز مواطنين أثناء اقتحام مستوطنين لجبل تعنك

احتجز جنود الاحتلال، اليوم الجمعة، عددا من المواطنين والمزارعين في قرية تعنك غرب جنين، خلال قيام مجموعات متطرفة من المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية في تل تعنك الشهير الواقع في أراضي مرج ابن عامر.

وأفاد شهود عيان لـ« لقدس » دوت كوم، بأن قوات الاحتلال اغلقت المنطقة بما فيها الشارع الرئيسي جنين - حيفا، كما منعت المزارعين واصحاب المركبات من المرور بعدما اقتحم المستوطنون المنطقة حتى انتهاء طقوسهم التلمودية.

وذكر المواطن ابراهيم محمود خالد، ان الجنود احتجزوه مع 20 مواطنا وصادروا بطاقاتهم الشخصية ومنعوهم من مغادرة المنطقة التي تحولت لثكنه عسكرية، مشيراً الى ان قوات الاحتلال تنكل باهالي القرية كل عام في مثل هذا الوقت لتامين الحماية للمستوطنين أثناء وصولهم لجبل تعنك الذي يعتبرونه من اماكنهم المقدسة.