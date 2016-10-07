مشروع قرار بمجلس الأمن لإنهاء الاستيطان

عقد السفراء العرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعًا طارئًا بناء على طلب بعثة فلسطين تحت رئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية، رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، لتنفيذ المهمات الموكلة إلى المجلس من قبل اللجنة الوزارية العربية المصغرة، لبدء المشاورات بشأن استصدار قرار حول الاستيطان ومتابعة مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقد رحب السفير، الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في بداية الاجتماع بقرار اللجنة الوزارية وطالب بتشكيل لجنة مكونة من 'الترويكا' العربية: البحرين وتونس والجزائر وفلسطين ومصر، العضو العربي في مجلس الأمن، لبدء الاتصالات فورًا مع أعضاء مجلس الأمن والتشاور معهم بشأن مسألة الاستيطان الإسرائيلي.

ويكون التشاور على أساس العناصر الواردة في مشروع القرار الذي تم طرحه على المجموعة العربية في شهر آذار/ مارس الماضي، على أن تبدأ الاجتماعات مع رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، الاتحاد الروسي، ومع مجموعة دول حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن (مصر، فنزويلا، ماليزيا، السنغال وأنغولا).

واقترح السفير منصور أن تتم أيضًا مناقشة مسألة عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكد أن أي تحرك فلسطيني سيعزز من القدرة على التعامل مع أي مبادرات سياسية حالية ومستقبلية وأن الجمود يضعف من هذه القدرة ويساهم في تهميش القضية. وأضاف أن الانتظار لما بعد الانتخابات الأميركية يضر بقدرة التأثير على مجرى الأمور في حين كل الاحتمالات قائمة.

وتم التوافق من قبل مجلس السفراء العرب على توزيع ورقة تتضمن عناصر من مشروع القرار الخاص بالاستيطان وأن تتولى تونس، باعتبارها رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر ومكتب الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لترتيب الاجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن كما تم التوافق كذلك على طرح مسألة العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال هذه الاجتماعات.

كما قدم السفير منصور العناصر الرئيسية لخطة العمل خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وهي: اعتماد مشروع قرار في الجمعية العامة باعتبار عام 2017 عامًا دوليًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وتعزيز مكانة دولة فلسطين القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بالإضافة لأن تعمل دولة فلسطين على تقلد مناصب قيادية في المجموعات الإقليمية، سواء رئاسة المجموعة الأسيوية والباسيفيك وكذلك رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2019 والتي تضم 135 دولة وتفاوض على مجمل الأجندة العالمية وخاصة بشأن التنمية.

ولقد أوصت المجموعة العربية بشكل جماعي أن يتبنى مجلس الوزراء العرب اعتماد ترشيح دولة فلسطين لرئاسة هذه المجموعة.

وقد ذكر السفير منصور أنه التقى رئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) يوم أمس وأطلعه على التحركات الفلسطينية والعربية المزمع الإقدام عليها في مجلس الأمن بشأن الاستيطان والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأعرب السفير الروسي عن استعداده من موقعه كرئيس لمجلس الأمن للتعاون في هذا الشأن.