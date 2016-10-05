الإذاعة « الإسرائيلية » تزعم: حماس أرسلت رسالة لإسرائيل عبر طرف ثالث

زعمت الإذاعة العامة الإسرائيلية « ريشت بيت » أن حركة حماس ارسلت رسالة لاسرائيل عبر طرف ثالث، مفادها أنها غير معنية بالتصعيد، وانها لن تسمح لأي جهة بخرق التفاهمات بين الفصائل المختلفة حيال التهدئة.

وبحسب الإذاعة، فإن قيادياً في حركة حماس قال لها ، ان الحركة تحقق حول الجهة التي أطلقت الصاروخ نحو سيديروت.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد توصلت لاتفاق تهدئة مع الاحتلال عقب حرب صيف 2014 في القاهرة.

وأطلق صاروخ صباح اليوم من غزة تجاه بلدة سيديروت المحاذية قطاع غزة، ورد الطيران الحربي الاسرائيلي بأكثر من ثلاثين غارة استهدفت اراضي زراعية ومواقع عسكرية للمقاومة، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.