متطرفون يقتحمون باحات الاقصى ودعوات لاقتحامات جماعية

شهد المسجد الاقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة من المستوطنين، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، من باب المغاربة، تحرسها قوة معززة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ويتصدى مصلون وطلبة علم لاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية.

من جانبها، عادت منظمات الهيكل المزعوم ونشرت دعوات عبر مواقعها الاعلامية والتواصل الاجتماعي؛ للمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد الاقصى خلال الايام القادمة التي ستشهد المزيد من الأعياد اليهودية، بعد انتهاء عطلة عيد رأس السنة العبرية مساء أمس.