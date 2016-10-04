الأسرى في « عوفر » يعانون من الاكتظاظ



أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن معتقل « عوفر » الإسرائيلي يشهد اكتظاظا شديدا في عدد الأسرى، « نظرا لتصعيد حملات الاعتقالات التي تشنّها قوات الاحتلال ضد المواطنين، حيث يصل عدد الأسرى الذين يتم إدخالهم للمعتقل في بعض الأيام 30 أسيرا ».

وبينت الهيئة، أن الاكتظاظ طال جميع الأقسام، وتركّز في قسم الأسرى الأشبال، حيث تجاوز عدد الأسرى المعتقلين في عوفر الـ 1000 أسير.

ونقل البيان، عن الأسرى قولهم إنهم يعانون من مضايقات متواصلة من قبل إدارة السجن ومن وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، كما يتعرض الأسرى للتنكيل والاعتداء، ويحرم المئات منهم من زيارات الأهل، ويفرض بحقهم غرامات مالية تصل لآلاف الدولارات شهريا، ومن تزايد معدلات الاهمال الطبي بحق المرضى والمصابين.

كما ولفتت الهيئة إلى أن عشرات الأسرى الجدد أوضحوا في إفاداتهم لمحامي الهيئة، بتعرضهم للضرب والتنكيل والإهانة خلال عمليتي الاعتقال والتحقيق، والترهيب والشتم خلال عملية النقل إلى السجن.