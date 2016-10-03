مخابرات السلطة تمدد اعتقال الأسير المحرر أحمد بريوش

مددت مخابرات السلطة الفلسطينية لأسبوع آخر، اعتقال الأسير المحرر، أحمد بدران موسى بريوش، من بلدة دورا بمدينة الخليل المحتلة.

وكانت قوة من جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية اعتقلت المحرر بريوش، من بلدة دورا بمدينة الخليل أمس، وذلك بعد استدعائه للمقابلة.

والمعتقل بربوش أسير محرر قضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات وأربعة أشهر، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومشاركته في فعاليات ونشاطات الحركة بالضفة.

وطالب مصدر مسئول في حركة الجهاد الإسلامي، أجهزة السلطة الفلسطينية بالكف عن ملاحقة المجاهدين، والإفراج عن المعتقلين على خلفية مقاومة الاحتلال. وقال المصدر: على السلطة وأجهزتها الأمنية أن تقف في صف الشعب الفلسطيني ومقاومته لا أن تكون عينا ويدا في صالح العدو الإسرائيلي.