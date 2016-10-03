سفينة زيتونة تقطع نصف المسافة باتجاه غزة

أكدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار عن غزة أن سفينة « زيتونة » الساعية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، قطعت ما يزيد عن 550 ميلاً بحرياً أي نصف المسافة بين ميناء ميسينا الإيطالي وميناء غزة، متوقعةً أن تصل السفينة لغزة الأربعاء المقبل.

وبين المتحدث الإعلامي باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار عن غزة، أدهم أبو سلمية لصحيفة « فلسطين »، أن السفينة تحمل فريقاً فنياً وصل « زيتونة » أول أمس، وقام بإجراء صيانة لأحبال الأشرعة التي قطعت في اليوم الأول للرحلة، وزود السفينة بما يكفي من وقود لإتمام الرحلة نحو غزة دون توقف في أي محطة في طريقها نحو غزة، بالإضافة للاطمئنان على سلامة الناشطات وهن بخير.

ودعا أبو سلمية إلى توفير الحماية اللازمة لها في مهمتها الإنسانية نحو غزة، محذرًا الاحتلال « الإسرائيلي » من مغبة عرقلتها أو الاعتداء عليها في عرض البحر، مؤكداً مواصلة هيئته فعالياتها الشعبية والجماهيرية، استعدادًا لاستقبال سفينة الحرية « زيتونة ».

وأشار إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع مؤسسات نسوية لتنظيم استقبال شعبي كبير للناشطات الدوليات المتضامنات مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة المحاصرين منذ 10 أعوام.

وذكرت صحيفة « معاريف » العبرية، أول من أمس، أن سلطات الاحتلال « الإسرائيلية » تستعد لاعتراض سفينة « زيتونة » بالقوة واعتقال الناشطات على متنها واقتياد السفينة إلى ميناء أسدود, ومنها نقل النشطاء لبلدانهم بعد توقيعهم على تعهدات بعدم العودة مرةً ثانية .