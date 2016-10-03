أول مصنع للمكيفات في فلسطين قريباً

من المقرر أن يتم خلال شهر افتتاح أول مصنع فلسطيني للمكيفات في طولكرم بالضفة الغربية، بكلفة 6 ملايين دولار، بحسب صحيفة الأيام المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة « ريتش القابضة » مالك ملحم، إن الشركة تنفذ وبصدد تنفيذ عدد من المشاريع التي تغطي عددًا من القطاعات.

وأوضح خلال لقاء مع صحافيين في مقر الشركة في رام الله مساء الأحد، أن المصنع أقيم بكلفة بلغت ستة ملايين دولار.

وبيّن أن « ريتش » تملك 51% من أسهم المصنع وسيحمل اسم « بيسان »، بينما تمتلك شركة « الربيع » النسبة المتبقية.

وتابع « كان من المهم لنا إنشاء مصنع لصناعة المكيفات يحمل العلامة التجارية الفلسطينية، من هنا أطلقنا عليه الاسم، والمصنع الآن جاهز، وسيتم افتتاحه رسميا خلال شهر على أقصى تقدير ».

وذكر أن المصنع سيقوم خلال المرحلة الأولى بتجميع المكيفات، قبل أن يقوم خلال المرحلة الثانية بتصنيع بعض الأجزاء الخاصة بالمكيفات، ما سيتم بعد عامين إثر توفير الكادر المؤهل.

وبين أن المصنع ويوجد مقره في بلدة « عنبتا » شرق طولكرم، تم تصميمه تبعًا لأحدث المعايير من حيث الجودة والكفاءة.

وأفاد أن المصنع يعني لنا الشيء الكثير، وسيكون هدفنا خلال المرحلة الأولى التركيز على السوق الداخلية وبعض الأسواق المجاورة، بينما سيتم في مرحلة لاحقة التركيز على التصدير إلى الخارج.

وأشار إلى أن « ريتش » أسست العام 2000 في دولة الإمارات، حيث خاضت غمار الاستثمار في عدة مجالات، مبينا أن العام 2011 شهد اتخاذ قرار استراتيجي بالقدوم إلى الوطن الأم فلسطين للاستثمار فيه، ما عزاه إلى عاملين أحدهما وطني، أما الآخر فيتمثل في الإيمان بجدوى وضرورة الاستثمار هنا.