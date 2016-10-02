أرسنال يخطف فوزًا قاتلاً من بيرنلي

اقتنص فريق أرسنال ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حقق فوزاً قاتلاً خارج الديار أمام بيرنلي بهدف نظيف مساء الأحد في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق اللندني بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الفرنسي لوران كوشيلني صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتواصل مسلسل انتصارات الفريق اللندني للمباراة الخامسة على التوالي في « البريمييرليج » ويرتقي للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، ونقطة خلف توتنهام هوتسبر الثالث، وبفارق الأهداف أمام ليفربول صاحب نفس الرصيد، في المقابل تجمد رصيد بيرنلي عند 7 نقاط في المرتبة الرابعة عشر.