جنود الاحتلال يتدربون داخل الأنفاق

نشرت صحيفة « هآرتس » العبرية، اليوم الأحد، تقريرًا مطولًا عن تدريبات مكثفة جرت الأسبوع الماضي في قاعدة تدريب لواء « ناحال » العسكرية في النقب، وذلك لمواجهة أنفاق المقاومة في قطاع غزة خلال المواجهة المقبلة.

وزعمت الصحيفة، أن التدريبات « تأتي في إطار أخذ العبر والاستنتاج من الحملة العسكرية السابقة، وكانت أكثر تعقيدا وتتركز حول تهديد الأنفاق ».

فيما وصف مراسل الصحيفة أجواء المناورة داخل النفق فقال « داخل نفق، في أجواء ساخنة ومظلمة، نقص في الأكسجين يجعل من الصعب العمل تحت الأرض مع مرور الوقت، الغبار والدخان يلفان المكان، القدرة على المناورة أضيق، طريق طويل تزيد من حدة الشعور والخوف من الأماكن المغلقة، رؤية محدودة، هذا ما يمكن أن يرافق الجندي في نفق حقيقي ».

وأضاف « هذه التجربة ينبغي أن يمر بها أي مقاتل في الجيش الإسرائيلي خلال أي دورة تدريبية له »، مشيرةً إلى أن التدريبات لم تعد تعتمد على التعامل مع ما يجري فوق سطح الأرض، بل أصبح لديها عنصرا هاما تحت الأرض (الأنفاق) التي بات خطرها كبير".