اصابة 8 مواطنين جرّاء 4 حوادث سير متفرقة في نابلس

اصيب ثمانية مواطنين، بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، جرّاء 4 حوادث سير وقعت اليوم السبت في أنحاء متفرقة من محافظة نابلس.

واستنادا الى افادات مركز الاسعاف والطواريء التابع للهلال الاحمر في مدينة نابلس، فقد اصيب ثلاثة مواطنين جرّاء حادث سير وقع على مفرق بلدة أوصرين، جنوب المدينة فيما اصيب ثلاثة اخرون بحادث سير وقع على مفترق حي المسك طريق صرة، جنوب غرب المدينة.

واضاف مركز الاسعاف، أن مواطنا اصيب جرّاء حادث سير وقع عند مفرق الحسبة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بينما اصيب مواطن آخر إثر إنقلاب مركبة كان يقودها على الطريق الواصل بين قرية قوصين وشارع بيت إيبا، غرب المدينة.