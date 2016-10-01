« هاكرز » يخترقون سجل الناخبين في 20 ولاية أمريكية

ذكرت دائرة الأمن الداخلي الأمريكية « United States Department of Homeland Security » اليوم السبت، إن قراصنة « هاكرز » اقتحموا على مدى الاشهر الماضية منظومة سجل الناخبين في 20 ولاية أمريكية.

وأفادت الدائرة، أن هوية القراصنة لم تتضح حتى الآن، ولم يعرف فيما اذا كانوا « هاكرز » من داخل الولايات المتحدة ام من خارجها، كما لم يعرف هدف وغاية هذا الاختراق.

وأكد مصدر رسمي امريكي وخبراء في مجال « السايبر » تقريبا استحالة التلاعب بالنتائج النهائية للانتخابات الامريكية، وذلك لان منظومة الفرز من اكثر المنظومات حماية كما انها غير مرتبطة بشبكة الانترنت.