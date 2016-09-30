استشهاد شاب بعد طعنه جندي على حاجز قلنديا

أطلق جنود الاحتلال مساء اليوم الجمعة النار نحو شاب فلسطيني بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب حاجز قلنديا، شمال القدس المحتلة، أصيب خلالها جندي بجروح ما بين متوسطة و خطيرة.

و ذكرت القناة الثانية العبرية بان شاباً فلسطينياً كان يمر عبر معبر قلنديا سيرا على الاقدام اقترب من جنود حرس الحدود الاسرائيلي ونجح بطعن احدهم، مما أدى لاصابته بصورة خطيرة.

و أوضحت القناة العبرية بأن الجنود الاسرائيليين اطلقوا النار نحو الشاب، و أصابوه بجروح استشهد على اثرها بعد أن ترك ينزف في المكان، دون السماح للطواقم الطبية بالوصول اليه.

و من جهتها قالت المتحدثه باسم شرطة الاحتلال، لوبا السمري، إنه وفقا للمعلومات والتفاصيل الأولية المتوفرة، فقد قام وعلى ما يبدو المنفذ بالدخول مترجلة الى معبر قلنديا، عبر مسار دخول المركبات منفذاً عملية طعن مصيباً« أحد الجنود » بجراح وبالتالي تم تحييده.

و بحسب المتحدثة، فعلى ما يبدو فإن الشاب مقدسي من سكان كفر عقب، و تم تحييده من قبل قوات الجيش مطلقين نحوه النار مما أدى لاستشهاده متأثراً بجراحه.

و بحسب مصادر عبرية، فإن الجندي اصيب بصورة ما بين متوسطة وخطيرة، وتم نقله لمستشفي هداسا عين كارم

و وفقاً المصادر، فتواصل قوات كبيرة من شرطة الاحتلال التي هرعت الى المكان باعمال المراجعة والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح باقي معالمها بعد.









