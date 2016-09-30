الطقس: الحرارة حول معدلها السنوي العام

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وقالت: أما يوم غد السبت، فيكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا وجافا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.