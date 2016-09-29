« إسرائيل » تستعد لسيناريو اغتيال أحد زعماء العالم بجنازة بيرس

أكد جهاز الأمن العام الإسرائيلي « الشاباك »، أن قواته تقوم باستعدادات مكثفة لتأمين قدوم زعماء العالم إلى « إسرائيل » من أجل مشاركتهم في مراسم تشييع الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، الجمعة في مدينة القدس المحتلة، متخوفا أن يتم « عملية استهداف شخصية مرموقة ».

وقال جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الخميس، إن « قواته تستعد لواحدة من أكبر عمليات الحراسة التي قام بها الجهاز في تاريخه، وهي تأمين زيارة زعماء العالم، وسياسيين كبار لإسرائيل، ومشاركتهم في مراسم تشييع جثمان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، في القدس »، وذلك بحسب ما نقله موقع « المصدر » الإسرائيلي.

وأفاد « الشابك »، أنه « يتوقع قدوم أكثر من 60 شخصية سياسية مرموقة من العالم وإسرائيل، منهم 20 رئيسا، و15 وزير خارجية، و5 رؤساء ووزراء، إضافة لشخصيات مهمة من العالم »، مؤكدا أن « التجهيزات تتم لهذه العملية المركبة على وجه السرعة، وفي وقت قصير ».

وكشف مسؤولون في الجهاز، أن الإجراءات الأمنية ستشمل « تشغيل غلافا استخباراتيا وتكنولوجيا يشمل استخدام آليات وقدرات تكنولوجية متقدمة ».

وأضاف المسؤولون: « جميع السيناريوهات مطروحة على الطاولة، ومنها تنفيذ عملية كبيرة في أثناء مراسم الجنازة، أو محاولة اغتيال واحد من زعماء العالم الذين سيحضرون للمشاركة في الجنازة ».

وأكد حتى الآن وصول ومشاركة أكثر من 40 زعيم دولي في جنازة بيريز، وفق الموقع، ومن أبرز المشاركين؛ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وملك إسبانيا فيليبي، وولي العهد البريطاني الملك تشارلز، ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ووزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، والرئيس الألماني يواخيم غاوك، وكذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ووزير خارجيته، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

كما أفادت مصادر إسرائيلية، أن « ديوان الرئيس محمود عباس، قدم طلبا للمشاركة في الجنازة مع شخصيات فلسطينية بارزة »، وفق « المصدر ».

وأعلن فجر الأربعاء عن وفاة رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيرز (93 عاما)، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية.