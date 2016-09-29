الاحتلال يصدر (44) أمر اعتقال اداري

أصدرت سلطات الاحتلال (44) أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة شهور.

وأشار محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، اليوم الخميس، إلى أن من بين الأوامر (32) أمراً صدرت بحقّ أسرى أمضوا سنوات قيد الاعتقال الإداري بلا تهمة أو محاكمة.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ كل من الأسرى:

1. مهاب موسى جنيدي، الخليل، 4 شهور تمديد

2. حسين صالح أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور تمديد

3. محمد عيسى منصور، القدس، 4 شهور تمديد

4. علاء الدين ثابت أبو عمشة، نابلس، 4 شهور تمديد

5. مبروك محمود جرار، جنين، 4 شهور أمر جديد

6. محمود أيوب سدر، الخليل، 6 شهور تمديد

7. حسن علي ربايعة، جنين، 6 شهور تمديد

8. رياض محمد حروب، الخليل، 4 شهور تمديد

9. يوسف عايد الفقيه، الخليل، 6 شهور تمديد

10. عز الدين محمد قاضي، رام الله، 3 شهور تمديد

11. فيصل محمود خليفة، طولكرم، 4 شهور تمديد

12. رياض نمورة النمورة، الخليل، 6 شهور تمديد

13. عثمان ياسر أبو عرام، الخليل، 4 شهور تمديد

14. علاء أحمد حميدان، نابلس، 4 شهور تمديد

15. حافظ محمد الفسفوس، الخليل، 4 شهور تمديد

16. شادي محمد أبو عكر، بيت لحم، 6 شهور أمر جديد

17. بلال سليم سلهب، الخليل، 4 شهور تمديد

18. جمال جميل برهم، طولكرم، 4 شهور تمديد

19. أحمد مصطفى زيد، البيرة، 6 شهور أمر جديد

20. محمد عبد الفتاح حزين، الخليل، 4 شهور أمر جديد

21. عريب خضر شعيبات، القدس، 4 شهور جديد

22. عمر علي الحيح، الخليل، 6 شهور أمر جديد

23. محمد يوسف أبو عمرية، بيت لحم، 6 شهور جديد

24. سفيان ابراهيم ابو زهرة، الخليل، 3 شهور أمر جديد

25. محمد ابر هيم مسك، الخليل، 3 شهور تمديد

26. محمود سعود كراجة، بيت لحم، 4 شهور أمر جديد

27. تامر راجح رجبي، الخليل، 4 شهور تمديد

28. محمد رامي زريق، نابلس، 3 شهور أمر جديد

29. حمزة مؤيد حماد، رام الله، 3 شهور تمديد

30. أمجد عبد الرازق الرجبي، الخليل، 3 شهور أمر جديد

31. أحمد عبد الله سرية، جنين، 4 شهور تمديد

32. أكرم يوسف فسيسي، الخليل، 6 شهور أمر جديد

33. رزق عبد الله الرجوب، الخليل، شهران تمديد

34. تامر خليل حلبي، رام الله، 6 شهور تمديد

35. عبد الله ياسين عساف، القدس، 4 شهور أمر جديد

36. زهير علي حميدان، القدس، 4 شهور تمديد

37. مأمون أحمد هور، الخليل، 3 شهور تمديد

38. مصعب محمد عصفور، الخليل، 4 شهور تمديد

39. جواد موسى الشلالدة، الخليل، 6 شهور أمر جديد

40. طارق فضل الشيخ، القدس، 4 شهور تمديد

41. أشرف موسى المشني، الخليل، 4 شهور تمديد

42. علي طالب حروب، الخليل، 6 شهور تمديد

43. عدنان عاهد عصفور، نابلس، 4 شهور تمديد

44. أحمد محمد طبيش، الخليل، 3 شهور تمديد