الشرطة الأمريكية تقتل شاباً أسوداً في كاليفورنيا

قتل شاب أمريكى أسود، متأثرًا بجروحه بعد إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الأمريكية فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء، إن الرجل رفض تعليمات من قبل قوات الأمن لذلك تم إطلاق النار عليه.