الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الثاني 2016

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة، أشارت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، خلال الربع الثاني من العام 2016 بنسبة 3.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2015.

وسجل الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الضفة الغربية، وارتفاعاً بنسبة 5.8% في قطاع غزة وذلك مقارنة مع الربع الثاني 2015. وسجل ارتفاعاً بنسبة 1.7% لفلسطين مقارنة مع الربع الأول من العام 2016 بالأسعار الثابتة، علماً أن سنة الأساس 2004، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2016 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 1,550.8 مليون دولار أميركي، وفي قطاع غزة 484.4 مليون دولار.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 448.7 دولار خلال الربع الثاني من العام 2016، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.9% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2015، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 582.6 دولار خلال الربع الثاني من عام 2016، مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 258.6 دولار خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 2.3% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015