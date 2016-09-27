3 أسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام في سجن « عوفر »

أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، بأن ثلاثة أسرى من محافظة الخليل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها المحامي بولس للأسرى المضربين في سجن « عوفر »، اليوم الثلاثاء، وهم: أنس ابراهيم شديد (20 عاماً)، وأحمد أبو فارة (29 عاماً)، المعتقلين منذ الأول من آب/ أغسطس الماضي، وعمر الحيح (22 عاماً)، المعتقل منذ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إدارية (بلا تهمة أو محاكمة) بحقّ الأسرى الثلاثة لمدة ستة شهور، قابلة للتجديد عدة مرات.

يشار إلى أن المحامي بولس تمكن أيضاً من زيارة الأسيرين محمود شبانة وفادي مناصرة، للاطّلاع على أوضاع الأسرى.