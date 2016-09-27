اليوم : تشيع جثمان الشهيد الأسير ياسر حمدوني

وصل جثمان الشهيد الأسير ياسر حمدوني، مساء الاثنين، إلى مستشفى جنين الحكومي بعد تسلمه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن تشييع جثمان الشهيد ياسر حمدوني سيكون اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مسقط رأسه يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن تأخير التشييع يأتي نتيجة تأخير سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد، فضلا عن استكمال التحضير لترتيبات رسمية تليق بالشهيد وتضحياته خلال سنوات نضاله الطويلة.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم أن النتائج الأولية لتشريح جثمان حمدوني تفيد بأن الوفاة نتجت عن تضخم في عضلة القلب.

واستشهد الأسير حمدوني (40 عامًا) الذي كان يقضي حكمًا بالمؤبد أمضى منها 14 عامًا بعد تعرضه صباح أمس لسكتة دماغية حادة نُقل على إثرها لمشفى « سوروكا ».