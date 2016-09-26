النتائج الأولية لتشريح جثمان الأسير حمدونة تكشف سبب استشهاده

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، أن النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيد ياسر حمدونة ( 40 عاما) من يعبد قضاء جنين والذي توفي صباح امس الأحد في سجن ريمون، تفيد بأن سبب الوفاة ناتج عن تضخم في عضلة القلب.

وبينت الهيئة في بيان لها ان جثمان الشهيد خضع للتشريح في معهد الطب الشرعي في أبو كبير، وفقا لقرار من المحكمة المركزية في بئر السبع، وتم ذلك بحضور الطبيبين الفلسطينيين أشرف القاضي وريان علي، اللذان شاركا في التشريح، بالإضافة الى محاميا الهيئة إياد مسك وكريم عجوة.

وأوضحت ان الأسير الشهيد ياسر تعرض لإهمال طبي ممنهج ومتعمد، حيث عاني من مشاكل في القلب ونقل على إثرها الى مستشفى العفولة وخضع لعملية قسطرة، ولكن لم يتم إستكمال العلاج له، وتم حرمانه من الأدوية العلاجية والوقائية، مشيرة الى أن الجثمان سيسلم خلال اليوم الإثنين.