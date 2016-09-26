الطقس: انخفاض على درجات الحرارة اليوم وغدا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.