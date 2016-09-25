إدارة السجون تبدأ بنقل جميع أسرى قسم (11) في إيشل

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن إدارة مصلحة السجون « الإسرائيلية » بدأت بنقل جميع أسرى قسم (11) في سجن ايشل لسجن نفحة؛ وذلك بعد أن أبلغتهم بقرار النقل قبل ثلاثة أيام.

وأضافت المؤسسة أن النقل يتم على دفعات؛ ومن المفترض أن يكون قد تم نقل جميع الأسرى يوم غدٍ الاثنين؛ من قسم (11) في سجن ايشل لقسم (10) في سجن نفحة؛ وكذلك سيتم نقل بعض الأسرى لسجن ريمون.

واعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن عمليات التفتيش والنقل لأقسام الأسرى من سجن إلى سجن يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات القمعية والسياسات التعسفية التي تهدف للتنغيص على الأسرى ومعاقبتهم والنيل منهم ومن صمودهم.