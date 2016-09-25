الجهاد تحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير « حمدوني »

حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، حكومة الاحتلال « الإسرائيلية » ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير ياسر ذياب حمدوني، الذي عانى طويلًا بسبب سياسة الإهمال الطبي، والحرمان من العلاج.

واحتسبت الحركة في بيان صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه، عند الله تعالى الأسير / ياسر ذياب حمدونة (40 عامًا)، من بلدة يعبد قضاء جنين، والذي ارتقى صباح اليوم الأحد (25/9)، في سجن « رامون »، جراء سكتة دماغية حادة، ناتجة عن تردي حالته الصحية.

وحذرت الحركة، من الاستمرار بالمماطلة والتسويف في علاج الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لعدوان متصاعد وممنهج، يستوجب تصعيدًا للمقاومة والانتفاضة في وجه الاحتلال.

وأكدت، أن استهداف الأسرى وتصاعد السياسات الإجرامية ضدهم، لا ينفصل عن الهجمة والقرصنة الصهيونية التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك على مدار الساعة، وعدوان الاحتلال المستعر ضد أهلنا في القدس والضفة، والذين يتعرضون يوميًا للإعدام بدم بارد على الحواجز العسكرية.