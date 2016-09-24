الاحتلال نفذ 1000 حالة اعتقال للأطفال منذ بداية العام

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال منذ بداية عام 2016، تتراوح اعمارهم ما بين 11-18 عاما.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن نسبة الاعتقال في صفوف الأطفال زادت بنسبة كبيرة جدا تصل الى 80%، عن ذات الفترة من العام المنصرم 2015.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حولت بعض هؤلاء الأطفال للاعتقال الإداري، وحاكمت بعضهم وفرضت غرامات مالية باهظة على آخرين، ورفعت سقف عقوبة السجن بحقهم استنادا لقوانين شرعتها الكنيست « الإسرائيلية ».

ونقلت محامية هيئة شؤون الأسرى هبة مصالحة، شهادات صعبة وقاسية تعرض لها الأسرى القاصرون (أقل من 18 عاما) خلال اعتقالهم واستجوابهم.

وقالت إن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي منذ مطلع العام الجاري وصل إلى ما يقارب 70 طفلا، ما حول بيوت المقدسيين الى سجون.