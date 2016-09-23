صلاة الجمعة عند مدخل « بيتا » المغلق وتهديدات بالتصعيد

أدى المئات من أهالي بلدة بيتا، جنوب شرق نابلس، صلاة الجمعة عند المدخل الغربي والرئيسي للبلدة، احتجاجا على مواصلة اغلاقه من قبل قوات الاحتلال بالمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وجاءت الصلاة عند مدخل البلدة بدعوة من حركة « فتح » في البلدة، والتي اصدرت بيانا اشارت فيه الى ان هذا الاجراء قد أثّر على كافة مناحي الحياة في البلدة، وأدى الى عرقلة حركة المرضى والعمال والموظفين وطلاب الجامعات والتجار وكافة المواطنين.

واكدت « فتح » في بيانها، أنه « من حقنا العيش بكرامه، وأن من ابسط حقوقنا التي لم نعد نحصل عليها الان هي حرية التنقل، وأن بيتا ستظل صامدة عصية على الانكسار، وان اهلها باقون فوق ارضهم، والاحتلال الى زوال ».

هذا وقد حّذر الاهالي بأنهم سيقومون بخطوات تصعيدية في حال لم تقم قوات الاحتلال باعادة فتح مدخل بلدتهم.

يشار الى ان قوات الاحتلال قد اغلقت مداخل كل من بيتا، وأودلا، وعينبوس، وبورين، اضافة الى طرق فرعية في حوارة، بحجة تزايد عمليات رشق الحجارة في هذه الاماكن باتجاه مركبات المستوطنين، ما ادى الى عرقلة الحياة اليومية لآلاف السكان الذين باتوا يضطرون لسلوك طرق بديلة وطويلة وخطرة في ذات الوقت.