« فتح » تدين وترفض قرار « حماس » حل إدارة نادي غزة الرياضي

أدان المتحدث باسم حركة « فتح » فايز أبو عيطة، مساء اليوم الثلاثاء، قرار حركة « حماس » حل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي.

وشدد أبو عيطة، لـ« وفا »، على أن حركة « فتح » ترفض هذا التدخل السافر في شؤون النادي، وتعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للتوافق الرياضي الذي يتم العمل من خلاله تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لتجاوز تداعيات الانقسام وانعكاساته السلبية على الحياة الرياضية في فلسطين.

وطالب أبو عيطة حركة « حماس » برفع يدها والكف عن التدخل في شؤون النادي، وترك الأمر للجمعية العامة صاحبة الاختصاص في تحديد مجلس الإدارة وموعد انتخابه.