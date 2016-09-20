تفاصيل مهمة حول تعويضات (الأونروا) للمتضررين

ذكر مصدر خاص لـ« فلسطين اليوم » أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) ستستأنف صرف المبالغ النقدية للحالات المصنفة « غير صالح للسكن »، لتمكينهم من العودة للسكن في منازلهم التي تضررت من جراء حرب صيف 2014.

وقال المصدر: إن الاونروا بدأت إعداد الكشوفات والشيكات للحالات المتضررة من فئة « غير صالح للسكن »، مشيرةً إلى أن الأولوية لدى (الأونروا) للفئات التي تتلقى بدل إيجار.

وأوضح أن الصرف سيتم للمواطنين الذين قُدرت اضراراهم من 18000 دولار أمريكي فأكثر، متوقعاً أن يصل الصرف في تلك المرحلة للذين تصل مبالغهم حتى 27 أو 30 ألف دولار امريكي، لافتاً إلى أن (الأونروا) تلقت منحة من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو).

وأضاف « أن موعد الصرف أقترب كثيراً وفقاً لمؤشرات قوية داخل أروقة الاونروا ».

وفيما يتعلق بدفعات بدل الإيجار، توقعت المصدر « وصول تمويل لصالح صرف بدل إيجار خلال أسبوع كحد أقصى ».

وفيما يتعلق بتأخر استدعاء حالات الهدم الكلي التي تنطبق عليها شروط الإعمار؛ بين أن سبب التأخر في استدعائهم وتوقيعهم يكمن من أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -حتى اللحظة- على إدخال « تنسيقات المواد » مشيراً إلى وجود مساعٍ حثيثة لتذليل العقبات أمام تلك الفئة.

وفيما يتعلق بالفئة التي أضرارها بسيطة ومقدرة أقل من 5000 دولار أمريكي، أوضح أنه « لا توجد أي معلومات حتى اللحظة بشأنهم ».