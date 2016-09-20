وصول الدفعة الأولى من حجاج غزة لمطار القاهرة

أعلن رئيس البعثة الإعلامية التابعة لبعثة الحج الفلسطينية رمزي النواجحة وصول حمولة الطائرة الأولى من الفوج الأول لحجاج قطاع غزة مطار القاهرة مساء الثلاثاء البالغ عددهم (266) حاجا، على أن تستكمل وصول باقي رحلات هذا الفوج.

وذكر النواجحة في بيان صحفي، أن هذه الرحلات ستستمر على مدار 3 أيام بواقع 3 رحلات يومياً، منوهًا إلى أن آخر رحلة ستقلع من مطار المدينة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ليلًا مساء الخميس القادم.

وطمأن النواجحة أهالي الحجاج وذويهم على سلامة الحجاج، مشيرًا إلى أن بعثة الحج بكامل طواقمها طيلة الموسم عملت على تقديم كامل الدعم للحجاج وضمان سلامتهم وراحتهم.

وتوقع النواجحة أن يبدأ تحرك الحجاج من المطار إلى معبر رفح بعد انتهاء الاجراءات اللازمة لمغادرتهم.

ومن الجدير ذكره أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بفتح معبر رفح غداً الأربعاء على مدار ثلاثة أيام لعودة حجاج قطاع غزة.