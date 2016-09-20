نقابة المحامين تدعو لوقف الحملات الإعلامية والتصعيدية المتعلقة بالشأن القضائي

دعت نقابة المحامين الفلسطينيين، إلى ضرورة الوقف الفوري لجميع الحملات الإعلامية والتصعيدية المتعلقة بالشأن القضائي من كافة الجهات حفاظاً على هيبة واستقلال القضاء الفلسطيني وسيادة القانون.

وقالت النقابة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إنها بصدد أخذ مبادرة فورية لوضع حد لكل هذه التداعيات، والاتصال بكافة الجهات من أجل وضع الحلول الجذرية التي تحافظ على المصلحة الوطنية العليا، واحترام هيبة القضاء الفلسطيني واستقلاليته.

وجاءت هذه الدعوة تتويجاً لاجتماع تداعى له مجلس النقابة بحضور نقيب المحامين حسين شبانة، وعدد كبير من المحامين من أجل مناقشة التداعيات الأخيرة، وما تحمله من مخاطر جدية على نظام العدالة برمته.