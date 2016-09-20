اجتماع في رام الله يبحث المعيقات التي تعترض عمل التحويلات الطبية في قطاع غزة

بحث وزير الصحة جواد عواد، مع عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح »، مسؤول ملف غزة صخر بسيسو، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

وبحث اللقاء الأوضاع الصحية في المحافظات الجنوبية، والمعيقات التي تعترض عمل التحويلات الطبية في قطاع غزة.

واستعرض وزير الصحة جهود الوزارة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع، وتسهيل الإجراءات بما يخص التحويلات الطبية قدر الإمكان وضمن النظام والقانون.

وأشار الى أنه تم بحث ومناقشة الاحتياجات الطبية للمحافظات الجنوبية، مشددا على أن الوزارة تولي أهمية قصوى في توفير العلاج لأبنائنا في قطاع غزة، وتعمل بكل جهد على تذليل العقبات وإزالتها من أجل ضمان سير العمل بانسيابية ونظام.

من جانبه، ثمن بسيسو الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة في توفير العلاج وتحويل الحالات المرضية للخارج، مشيرا الى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لتعزيز التواصل والتنسيق مع الوزارة لتذليل العقبات بما يتعلق بملف التحويلات الطبية في قطاع غزة.