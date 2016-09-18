الافراج عن الأسيرة المقدسية سامية مشاهرة

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسيرة المقدسية سامية موسى مشهور مشاهرة (32 عاماً) من جبل المكبر بالقدس بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة 11 شهراً.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن سلطات الاحتلال اعتقلت السيدة مشاهرة وهي زوجة الأسير فهمي مشاهرة برفقه طفلتها عزيزة وعمرها عامين وإبنها عبيدة 13عاماً، بتاريخ 8/11/2015، أثناء زيارتها لزوجها الأسير في سجن إيشل، حيث سلمت الطفلين إلى ذوي الأسيرة في حينه وحولتها إلى التحقيق.

وأضاف إعلام الأسرى بأن محكمة بئر السبع بعد أن مددت اعتقالها عدة مرات أصدرت حكماً بحقها بالسجن لمدة 11 شهراً، موضحاً بأن نيابة الاحتلال أعدت لائحة إتهام للأسيرة مشاهرة تتضمن ثلاثة تهم وهي (محاولة تهريب هاتف خلوي لزوجها الأسير خلال الزيارة، وتعطيل عمل الشرطة، إضافة إلى تهمة مساعدة منظمة إرهابية).

وبين إعلام الأسرى بأن إدارة السجون قامت بعد إصدار الحكم بحق الأسيرة مشاهرة بنقلها من سجن هشارون إلى سجن الدامون.

يذكر أن زوج الأسيرة مشاهره فهمي محكوم بالسجن 20 مؤبداً، هو وشقيقه الأسير رمضان مشاهرة ومعتقل منذ عام 2002 بتهمة المساعدة في تنفيذ عملية فدائية بالقدس.