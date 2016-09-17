هلال القدس يسحق شباب يطا بسداسية

اعتلى فريق هلال القدس صدارة دوري المحترفين في الضفة الغربية المحتلة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه على ضيفه شباب يطا « الصاعد لدوري الأضواء » بسداسية نظيفة مساء السبت في ختام الأسبوع الأول.

وحسم الهلال الأمور مبكراً، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بثلاثة أهداف نظيفة، بدأها أحمد ذياب بعد تمريرة زميله خالد سالم بالدقيقة الثامنة، وأضاف رورديجو غطاس الهدف الثاني في الدقيقة 24، وتبعه تامر صيام بالهدف الثالث بالدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق الهلال وسجل خالد سالم الهدف الرابع في الدقيقة 60، ثم عاد ذياب وسجل الهدف الخامس والثاني له بالدقيقة 77، واختتم محمد عبيد مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة 90.

وفي لقاءات آخرى، تعادل بلاطة مع ضيفه شباب الظاهرية بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل بنفس النتيجة دورا مع ضيفه شباب الخضر.