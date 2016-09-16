لماذا رفضت حكومة الاحتلال طلب هدم منازل قتلة الشهيد أبو خضير؟

رفضت ما تسمى محكمة الاحتلال العليا طلباً لعائلة الشهيد محمد أبو خضير الذي استشهد حرقاً على يد ثلاثة مستوطنين صهاينة، تقدمت به من وزير حرب الاحتلال إصدار قرار بهدم منازل قتلة ابنهم.

و ردت حكومة الاحتلال على طلب المحكمة العليا حول القضية بأنه لا يجب هدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير للتباين الكبير في حجم العمليات “الإرهابية” (حسب تعبير حكومة الاحتلال) التي ينفذها الفلسطينينون عن تلك التي ينفذها اليهود، بالتالي هدم المنازل لمنفذي العمليات من الفلسطينيين هدفها الردع، بينما بين اليهود لا حاجة لعمليات ردع، وإن الإجراءات القضائية كافية ضدهم ورادعة لهم.

وجاء في رد حكومة الاحتلال أيضاً أن عدد عمليات الإرهاب اليهودي ضد من من اسمتهم ب “الأقليات” بلغت 16 عملية في العام 2015، وعمليتان في العام 2016، بالتالي لا يوجد وجه للمقارنة بين عدد العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ومن شرقي القدس مع تلك التي ينفذها يهود.