القبض على « مشعوذة » في نابلس

ألقت الشرطة القبض على امرأة في محافظة نابلس بتهمة ممارسة الشعوذة والاحتيال على فتاتين شقيقتين.

واوضحت الشرطة في بيان اليوم الخميس، أن فتاتين من خارج محافظة نابلس تقدمتا بشكوى حول قيام امرأة بالاحتيال عليهما، بعد أن طلبتا منها مساعدتهما في علاج والدهما المريض نفسيا، والذي عجز الاطباء عن علاجه.

وأفادت الفتاتان بأن المتهمة طلبت منهما مبلغ 5300 شيكل، على أن تعيد المبلغ في حال لم تتحسن صحة والدهما.

واضافت الشرطة أنها باشرت بالبحث والتحري عن « المشعوذة »، وقد جرى توقيفها واحالتها الى النيابة العامة لمتابعة الاجراءات القانونية بحقها.